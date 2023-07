Visite libre de la Villa Rabelais Villa Rabelais Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Visite libre de la Villa Rabelais Villa Rabelais Tours, 16 septembre 2023, Tours. Visite libre de la Villa Rabelais Samedi 16 septembre, 10h30, 14h00 Villa Rabelais Découverte du RDC et du jardin de la Villa Rabelais, lieu unique dans le patrimoine tourangeau, datant de 1884-85.

Découverte des ressources de la bibliothèque gourmande de la Villa Rabelais : La bibliothèque de la Villa Rabelais est ouverte à tous les gourmands. Au menu, une large sélection d’ouvrages qui vous mettront l’eau à la bouche servis dans un lieu majestueux, convivial- et cosy. Villa Rabelais 116 boulevard Béranger, 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 61 88 http://www.tours.fr/608-les-animations-du-patrimoine.htm La Villa Rabelais, est un hôtel particulier construit en 1884-1885, par l’architecte français Stéphen Sauvestre (1847-1919) à la demande de Georges Goüin (1850-1925). Le bâtiment est inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel en 1991.

Racheté par la ville de Tours en 1949, il accueille successivement l’école de Droit et l’école des Beaux-Arts. C’est en 2017 qu’il prend le nom de Villa Rabelais, pour accueillir le projet de Cité de la gastronomie de Tours. Accès via le boulevard Beranger Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

