Tournoi International de Tennis de Bordeaux Villa Primrose, 14 mai 2023, Bordeaux. Tournoi International de Tennis de Bordeaux 14 – 20 mai 2023 Villa Primrose

Le Tournoi international de tennis BNP Paribas Primrose est de retour pour la 14e édition. Rendez-vous du 14 au 20 mai à la Villa Primrose à Bordeaux pour admirer les plus grands joueurs s’affronter ! Villa Primrose 81 rue Jules Ferry, 33200, Bordeaux Caudéran Bordeaux 33200 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose se déroulera du 14 au 20 mai à la Villa Primrose à Bordeaux.

En 2023, le Tournoi BNP Paribas Primrose monte sur la plus haute marche du circuit ATP Challenger Tour. La nouvelle catégorie ATP Challenger 175 permet notamment d’accueillir des joueurs à partir de la 11ème places mondiales, promettant un plateau sportif exceptionnel !

Le programme extra-sportif s’annonce lui aussi une nouvelle fois très complet avec deux matchs de gala, des animations de tennis, des journées thématiques abordant entre autres les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ou encore des temps de parole sur l’importance de l’engagement environnemental dans le sport.

La billetterie des matchs d’exceptions ouvrira dès Mars 2023.

