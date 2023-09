Découverte du jardin de la Villa Port Magaud Villa Port Magaud La Garde, 15 septembre 2023, La Garde.

La Villa Port Magaud, merveille architecturale néo-classique, ouvre son jardin pour les journées du patrimoine : deux hectares d’une végétation méridionale laissée en liberté. Un patrimoine floristique et faunistique à découvrir. Visites libres et commentées les samedi 16 et dimanche 17 septembre à 10H30 et à 15H30. Entrée par le 1739 av. du Commandant Houot, 83130 La Garde.

Villa Port Magaud 1739 avenue du commandant Houot 83130 La Garde La Garde 83130 La Terre Promise Var Provence-Alpes-Côte d’Azur La Villa Port Magaud a été édifiée entre 1905 et 1909 par un grand diplomate français, Ernest Bourgarel, sur un terrain familial ayant appartenu jusqu’au milieu du XIXe S. au pécheur Barthélémy Magaud. Ses descendants, la famille Dubail, en ont aujourd’hui la charge. Conçue dans le plus pure style néo-classique par les architectes Monestel et Roustan, cette villa n’en est pas moins très innovante dans sa construction et les techniques bioclimatiques qu’elle utilise. Elle donne sur un jardin qui descend vers l’anse Magaud et qui mêle végétation méditerranéenne et espèces importées. Ce parc, aujourd’hui « en liberté » a fait l’objet d’un inventaire faune-flore par les scientifiques du Parc national de Port Cros. Classée à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2019, la Villa et son jardin doivent faire face à des travaux de réhabilitation. Transports en commun : Bus 6 et 23 réseau Mistral

2023-09-15T15:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Gilbert Laroussinie