[Rendez-vous d’Exception] Rencontre avec les restaurateurs de peinture décorative et de céramique de la villa Perrusson Villa Perrusson, 2 avril 2023, Écuisses. [Rendez-vous d’Exception] Rencontre avec les restaurateurs de peinture décorative et de céramique de la villa Perrusson Dimanche 2 avril, 15h00 Villa Perrusson L’Ecomusée Creusot Montceau vous propose de rencontrer les restaurateurs de peinture décorative et de céramique de la villa Perrusson pour découvrir leurs savoir-faire lors d’une présentation-démonstration. Vous pourrez par exemple comprendre les différentes étapes de réalisation d’un décor faux-bois et d’un moulage de céramique.

Cette animation est proposée en lien avec l’ouverture des intérieurs de la villa Perrusson et l’exposition temporaire photographique portant sur les chantiers de restauration qui se sont déroulés entre 2014-2016 et 2019-2022. Date du Rendez-vous d’Exception : Dimanche 2 avril de 15h à 17h Conditions de réservation : Réservez vos places par téléphone au 03 85 73 92 00 ou 03 85 68 21 14 Villa Perrusson Rue de la gare 71210 Ecuisses Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.villaperrusson.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 68 21 14 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 73 92 00 »}, {« type »: « email », « value »: « ecomusee@creusot-montceau.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

restauration peinture décorative Xavier Spertini

