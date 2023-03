Master Class Pourquoi et comment organiser une veille efficiente? Villa PEI, 10 mars 2023, La Plaine Chabrier.

Master Class Pourquoi et comment organiser une veille efficiente? Vendredi 10 mars, 08h30 Villa PEI Masterclass gratuite sur inscription ,dans la limite des places disponibles

La veille fait partie du métier de consultant au quotidien. Elle intègre la dimension propre à son activité mais aussi à celles des prospects et des clients pour mener au mieux les négociations et les accompagnements.

En ayant la bonne information au bon moment, vous pouvez changer la donne, transformer un prospect en client et faire évoluer votre activité.

Qu’est-ce qu’une veille stratégique ? Pourquoi est-ce important (indispensable ?) quand on est freelance et/ou consultant ? Comment organiser sa veille pour qu’elle soit pertinente et efficace ? Quels outils et méthodes utiliser ?

Nos deux experts, à la fois journalistes et consultants : Sabrina Superviele et Benjamin Postaire aborderont ces questions et bien plus pendant cette matinée.

Ils partageront leurs connaissances, méthodes et outils pour mettre en place une veille efficiente et adaptée à ses propres besoins et ceux de ses clients.

On vous attend nombreux !

Villa PEI Saint Paul de La réunion La Plaine Chabrier 97420 La Réunion https://goo.gl/maps/8wVccJsk9v4gG9LN9 [{« type »: « email », « value »: « formations@envergure.re »}, {« type »: « phone », « value »: « 0693477678 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T05:30:00+01:00 – 2023-03-10T09:30:00+01:00

2023-03-10T05:30:00+01:00 – 2023-03-10T09:30:00+01:00

formation consultant