Les ateliers Duo : écrire et peindre – été 2023

20 juillet – 8 septembre

Villa Paméla – 11, avenue Massenet 44500 La baule

1 personne: 65 »

Et si vous l'occasion de faire les deux » Chaque été, depuis huit ans, nous proposons de partager au cours d'une même journée le plaisir de peindre et d'écrire ensemble. Vous pouvez être débutant ou confirmé.

Vous n’avez aucun matériel à apporter. Seule le désir d’essayer vous fera venir à l’atelier. Les ateliers sont réservés aux adultes.

5 participants par session, les ateliers sont validés ou annulés en fonction des réservations.

Contact: 06 95 43 17 77
Email: lestoilesdesarts@gmail.com

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T13:00:00+02:00

