Visite libre de la Villa Musée Jean-Honoré Fragonard 16 et 17 septembre Villa Musée Jean-Honoré Fragonard Entrée libre, sans réservations

Cette élégante bastide de la fin du XVIIe siècle, entourée d’un magnifique jardin abrite un ensemble d’œuvres du célèbre peintre grassois Jean-Honoré Fragonard et de sa famille, son fils Evariste, son petit-fils Théophile et sa belle-sœur Marguerite Gérard. Dans la cage d’escalier on découvre également une étonnante décoration néo-classique en grisaille et en trompe-l’œil que le peintre réalisa lors d’un séjour chez son cousin en 1791.

Villa Musée Jean-Honoré Fragonard 23, Boulevard Fragonard, 06130 Grasse Grasse 06130 Les Chauves Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 93 36 52 98 https://www.museesdegrasse.com/ A l’intérieur d’une bastide du XVIIème siècle, décorée en partie par l’illustre Jean-Honoré Fragonard en 1790-1791, sont exposées des œuvres de l’ensemble de la famille Fragonard, véritable dynastie d’artistes. La collection rassemble 1700 objets. Visites et ateliers sur réservation. Parking Honoré Cresp

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Musées de Grasse