Villa Monoyer : à la fraîcheur du jardin Dimanche 17 septembre, 15h00 Villa Monoyer Entrée libre

Venez découvrir ou redécouvrir le jardin de la Villa Monoyer, ses arbres centenaires et leur fraîcheur. Dans une ambiance musicale, vous pourrez déambuler librement dans ce jardin de plus d’un demi-hectare en plein coeur de la ville. Vous pourrez également participer aux différentes animations et expositions proposées (expo-vente de poteries, photos anciennes de Lyon, panneaux explicatifs des différents lieux et des arbres….)

Villa Monoyer 41 rue Professeur Paul Sisley, 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 28 47 63 04 https://villamonoyer.wordpress.com/ Cette propriété, où a vécu Ferdinand Monoyer, est toujours restée dans sa famille. La maison, construite en 1835, est bâtie au centre d’un jardin anglais de plus de 5 300 m2. Dans ce lieu étonnant et arboré au cœur de la ville de Lyon, on trouve également une petite chapelle du XVIIe siècle, vestige du château des Tournelles. Métro D : arrêt Sans Souci – Tram T3 : arrêt Dauphiné Lacassagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Villa Monoyer