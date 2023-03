A la fraîcheur des arbres à la villa Monoyer Villa Monoyer Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

A la fraîcheur des arbres à la villa Monoyer Villa Monoyer, 3 juin 2023, Lyon. A la fraîcheur des arbres à la villa Monoyer Samedi 3 juin, 09h00 Villa Monoyer La Villa Monoyer, propriété privée, est la dernière maison bourgeoise du quartier Monplaisir Sans-Souci et appartient encore aux descendants de la famille Monoyer. Le jardin de type anglais a été dessiné en 1902. Au cours de l’après-midi, vous pourrez venir profiter du jardin soit en déambulant librement et à votre gré à travers les différentes expositions, soit en participant à des ateliers culturels et ludiques, certains animés par des élèves de l’école Rebatel. Villa Monoyer 41 rue Professeur Paul Sisley 69003 Lyon Lyon 69003 Sans Souci Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0628476304 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00 ©villa Monoyer

Détails Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Villa Monoyer Adresse 41 rue Professeur Paul Sisley 69003 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Age min 1 Age max 105 Lieu Ville Villa Monoyer Lyon

Villa Monoyer Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

A la fraîcheur des arbres à la villa Monoyer Villa Monoyer 2023-06-03 was last modified: by A la fraîcheur des arbres à la villa Monoyer Villa Monoyer Villa Monoyer 3 juin 2023 lyon Villa Monoyer Lyon

Lyon Métropole de Lyon