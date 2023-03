Céramiques et Bas-reliefs architecturaux Villa Moderna Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Céramiques et Bas-reliefs architecturaux Villa Moderna, 1 avril 2023, Antibes. Céramiques et Bas-reliefs architecturaux 1 et 2 avril Villa Moderna Visite libre dans le jardin pour la découverte des bas-reliefs en céramique ainsi que le show-room de l’atelier pour une présentation des productions artisanales en céramique.

Explications à la demande des visiteurs.

L’ATELIER EVRARD conçoit et fabrique dans son atelier d’Antibes une gamme de bas reliefs, de claustras, de plaques signalétiques et de sculptures murales en céramique avec un style graphique ou organique.

Au plaisir de vous rencontrer lors des Journées Européennes des Métiers d’Art! Villa Moderna 5 chemin du mont fleuri – 06160 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://atelierevrard.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0676951728 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Bas reliefs Claustras Atelier Evrard

