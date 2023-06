Cluedo par la Compagnie Shindo à la Villa Max Villa Max Chelles, 16 septembre 2023, Chelles.

Ange & Bert sont arrivés à Chelles. Et évidemment ils ne vont pas passer inaperçus. Premier challenge, les Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2023. Et c’est à la Villa Max qu’on les a propulsés. Que se passe-t-il derrière ces jolies maisons de villégiature ? Souvent rien, et parfois si l’on sait regarder on découvre les histoires les plus sordides. Leur mission : remonter le temps jusqu’en 1936 pour résoudre l’énigme de la Villa Max. Qui a tué Mademoiselle de Villedieu ? La mère toxique rivale de sa fille ? Le père aux moeurs légères ? Ou la gouvernante jalouse qui rêve de Paris? Ange & Bert vont devoir retracer les moments intimes de la famille Villedieu. Car, comme au Cluedo, le coupable est toujours dans la maison. Au fil de leur enquête, Ange & Bert découvrent des secrets et des tensions cachés au sein de la famille Villedieu.

Villa Max 10 place Gasnier-Guy 77500 Chelles Chelles 77500 Pasteur Seine-et-Marne Île-de-France 06 72 24 63 67 http://archeo.histo.chelles.free.fr

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

