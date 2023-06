40 ans de savoir-faire au service du patrimoine francilien : et demain ? Villa Max Chelles, 22 juillet 2023, Chelles.

40 ans de savoir-faire au service du patrimoine francilien : et demain ? 22 et 23 juillet Villa Max Le site est accessible en fonction des activités des associations (chantiers de bénévoles, visites commentées, actions pédagogiques…) – Demande de renseignements par mail

« Utopies réalistes » : une exposition itinérante, balade temporelle et voyage illustré à la découverte du patrimoine et des savoir-faire franciliens

À l’occasion des 40 ans du Groupement REMPART Île-de-France, ses associations membres présentent tout l’été l’exposition « Utopies réalistes », une promenade graphique, temporelle et expérimentale à la découverte du patrimoine francilien et de ses savoir-faire.

Les dessins d’« Utopies réalistes » sont réalisés par une graphiste professionnelle, Cendrine Bonami-Rdeler, et présentent les sites emblématiques d’Île-de-France en interrogeant leurs projections, utopiques ou réalistes, pour construire le patrimoine de demain au regard des mutations environnementales et sociétales.

Durant 5 week-ends de l’été en juillet et août, les associations ouvriront gratuitement leurs portes au grand public, notamment à l’occasion des chantiers de bénévoles. Les visiteurs, touristes en balades, jeunes adultes, enfants et adolescents, seront invités à échanger le temps d’actions de sensibilisation, d’animations avec la graphiste, mais aussi lors d’ateliers de démonstration et d’expérimentation des savoir-faire traditionnels (taille de pierre, maçonnerie, rocailles…).

Un moment de partage pédagogique et festif sur les sites d’Île-de-France, allant des châteaux médiévaux aux patrimoines industriel et rural, en passant par les villas bourgeoises et jardins remarquables.

Villa Max 10 place Gasnier-Guy 77500 Chelles Chelles 77500 Pasteur Seine-et-Marne Île-de-France 06 72 24 63 67 http://archeo.histo.chelles.free.fr [{« type »: « email », « value »: « grif@rempart.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T17:00:00+02:00

patrimoine exposition

(c) Groupement REMPART Ile-de-France