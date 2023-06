Spectacle « La longue route » d’Amélie Jaillet à la Villa Max Villa Max Chelles, 8 juillet 2023, Chelles.

Spectacle « La longue route » d’Amélie Jaillet à la Villa Max Samedi 8 juillet, 16h00 Villa Max Entrée libre

La Longue Route est le journal de bord de Bernard Moitessier, écrit sur son bateau lors de sa participation à la première course du Golden Globe en 1969.

Cette traversée gigantesque sans escale et sans assistance, c’est tout d’abord à l’époque un saut dans l’inconnu.

Les règles sont simples : un homme, un bateau et le tour du monde sans escale et sans assistance en passant par les trois caps : Bonne-Espérance, Leeuwin et Horn.

Une folle aventure humaine…

Villa Max 10 place Gasnier-Guy 77500 Chelles Chelles 77500 Pasteur Seine-et-Marne Île-de-France 06 72 24 63 67 http://archeo.histo.chelles.free.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

