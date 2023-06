Concert Jeanne Pas Jeanne à la Villa Max Villa Max Chelles, 24 juin 2023, Chelles.

Concert Jeanne Pas Jeanne à la Villa Max Samedi 24 juin, 16h00 Villa Max Entrée libre

Disciple enjouée de la pop et de l’électronique, en passant par la folk et la musique concrète, Jeanne Pas Jeanne donne naissance à son style atypique et personnel. Sa voix posée, parfois envolée, accompagne avec justesse les émotions qu’elle porte dans ses chansons pop hypersensibles.

Villa Max 10 place Gasnier-Guy 77500 Chelles Chelles 77500 Pasteur Seine-et-Marne Île-de-France 06 72 24 63 67 http://archeo.histo.chelles.free.fr

2023-06-24T16:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00

2023-06-24T16:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00

