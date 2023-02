Les artisans d’art vous accueillent à la Villa Max et à la Boutique éphémère à Chelles ! Villa Max, 27 mars 2023, Chelles.

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Chelles organise les JEMA et met en avant des artisans locaux, des métiers d’art traditionnels et le patrimoine Chellois !

Villa Max 51 boulevard Chilpéric 77500 Chelles Résistance Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France

Cette année encore, la Ville de Chelles oeuvre pour mettre en valeur les artisans d’art locaux.

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, il est proposé d’organiser deux animations distinctes sur la ville de Chelles.

Dans un premier temps, deux journées d’exposition et de démonstration de savoir-faire artisanaux seront organisées au sein de la Villa Max. Cette bâtisse, construite en 1889, est un élément central du patrimoine de la ville de Chelles. A son style typique des modes architecturales de la IIIème République répond un jardin de style « anglo-chinois » parsemé de fabriques en béton armé rappelant les Buttes Chaumont.

Au cours des travaux de restauration de la Villa dont elle assure la maîtrise d’ouvrage par délégation de la Ville, la Société Archéologique et Historique de Chelles a eu recours à des spécialistes du Patrimoine Vivant. La reprise des toits en ardoise, des vitraux sertis au cœur de fenêtres et de luminaires, de la peinture murale ou encore des fabriques en béton armé du jardin ont, en effet, demandé des savoir-faire spécifique.

Ce temps d’exposition se déroulerait le samedi 1 et le dimanche 2 avril en guise de clôture des JEMA.

La Villa Max serait ouverte au public de 9h à 18h durant ces deux jours.

Six exposants prendront place dans cet écrin idéal à l’intérieur de la Villa Max :

– ATELIER AHA (Antoine HAZARD) : Fabrication de stylos et objets décoratifs en bois.

– CINDY GUNTHER (Cindy GUNTHER) : Création de compositions florales

– LISA MOTTE ARTISAN BIJOUTIERE (Lisa MOTTE) : Fabrication de bijoux de qualité, éthiques et respectueux de l’environnement

– FRED BIRD (Frédéric RAVUT) : Confection de sculpture décorative

– NYMPH CREA (Isabelle ERUSSARD) : Objets en bois d’inspirations brutes et naturelles

– SIMPLY FLO BIJOUX (Flora SAUVEUR) : Création de bijoux en pierres naturelles

Dans un second temps, la boutique éphémère sera occupée, à cette période, par des artisans dont l’exposition sera intégrée à cette manifestation en tant qu’élément supplémentaire d’un parcours visant à mettre en avant les métiers d’art et du patrimoine vivant sur notre commune.

Cette boutique, inaugurée au premier semestre de l’année 2023, est une nouvelle place forte du commerce Chellois. Située en plein centre-ville, sa grande vitrine et son espace de vente lumineux permettront aux artisans d’art de mettre en valeur la béauté de leur création.

Ainsi, six exposants viendront exposer leur création du 27 mars au 2 avril 2023 :

– KAERU NO TAMAGO (Carole DIDIER) : Fabrication de bijoux et accessoires décoratifs inspirés par le voyage

– ISABELLE BERARD (Isabelle BERARD) : Encadrement et cartonnage sur mesure.

– L’ATELIER DE DORURE (Meggie GARCELON) : Restauration et création de dorure sur bois

– MG SIEGES ET DECO (Mélanie GARCELON) : Création de tapisserie décorative

– ATELIER MAINS D’ANGES (Janine VALID) : Confection de châpeaux et accessoires de mode

– IKM JOAILLERIE (Yves KIAKANDA) : Création de bijoux et taille de pierres de couleur.

La Ville de Chelles met à l’honneur l’ensemble de ces artisans d’art, qui sauront faire briller ces deux espaces d’exposition.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

