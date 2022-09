Goûter éco-responsable – Mercredi 5 octobre Villa Massot Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable Villa Massot 56 Avenue de Gameville, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie L’association La Glanerie proposera une animation sur le zéro déchet en début d’après-midi au parc Massot (repli à l’Espace Pour Tous en cas de pluie). Elle sera suivie d’un goûter offert par la municipalité. Sur inscription auprès de l’Espace Pour Tous (limité à 25 participants, enfants et adultes)

