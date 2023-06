Visite guidée de la Villa MANGINI Villa MANGINI, campus ENEDIS LA PEROLLIERE Sain-Bel, 15 septembre 2023, Sain-Bel.

Visite guidée de la Villa MANGINI 15 et 16 septembre Villa MANGINI, campus ENEDIS LA PEROLLIERE Visite par groupes de 15 personnes maximum

Visite guidée 45 mn.

La visite permettra de découvrir l’histoire de la Villa (architecture, décoration) et de la famille MANGINI, mais aussi apprécier le travail de restauration accompli par les compagnons et artisans d’art locaux.

Au travers de la découverte de la Villa, le public pourra se replonger dans ce second XIXème siècle, entre tradition et modernité issue de la seconde révolution industrielle.

La visite sera aussi l’occasion de découvrir les réalisations contemporaines installées dans la Villa : luminaire monumental, photographies d’art…Avec en point d’orgue la plus grande eau-forte polychrome de l’histoire, oeuvre de l’artiste Thomas GODIN, élément dès à présent majeur sur le plan artistique dans la région et bien au-delà.

Villa MANGINI, campus ENEDIS LA PEROLLIERE 34 chemin de la Pérollière 69210 Saint-Pierre-La-Palud Sain-Bel 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Située sur le plus grand campus de formation d’ENEDIS, la Villa MANGINI est un édifice emblématique des demeures bourgeoises édifiées dans la région lyonnaise dans la seconde moitié du XIXème siècle.

Félix MANGINI, entrepreneur actif dans la construction des premiers chemins de fer et philanthrope, a confié la réalisation de cet édifice de style Renaissance à l’architecte Gaspard ANDRE et confié sa décoration remarquable aux artistes reconnus de l’époque sur la région : Lucien BEGULE, Jean-Baptiste PONCET, Simon Alexandre TOUDOUZE, Lucien BARDEY.

Après une campagne de 2 années de restauration, la Villa ouvre exceptionnellement et pour la première fois ses portes au public à l’occasion des journées du patrimoine : l’occasion pour chacun d’apprécier le travail réalisé par les compagnons et artisans d’art de la région pour faire revivre ce patrimoine au sein d’un environnement remarquable, qu’il s’agisse du parc de la Villa ou du grand paysage dans lequel elle s’insère.

L’ouverture de la Villa sera aussi l’occasion d’admirer l’oeuvre d’art contemporain installé dans la cage d’escalier de la Villa. réalisée par l’artiste Thomas GODIN il s’agit rien moins que de la plus grande eau-forte polychrome de l’histoire ! Une œuvre qui fera date et est déjà un élément incontournable de la région et au-delà. Parking gratuit disponible sur site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

