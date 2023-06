Exposition Collective » Il est Grand Temps ! » de la Villa Mais d’Ici Villa Mais d’Ici Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis Exposition Collective » Il est Grand Temps ! » de la Villa Mais d’Ici Villa Mais d’Ici Aubervilliers, 16 septembre 2023, Aubervilliers. Exposition Collective » Il est Grand Temps ! » de la Villa Mais d’Ici 16 et 17 septembre Villa Mais d’Ici Entrée libre Du 15 septembre au 17 septembre – Il est Grand Temps ! Exposition collective des artistes résident⸱es de la Villa Pour les Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, du vendredi 15 au dimanche 17 septembre, la Villa Mais d’Ici ouvre grand ses portes et présente une exposition collective de ses résident⸱es. L’occasion aussi de présenter les traces artistiques réalisées par les participant⸱es du parcours d’ateliers participatifs « Il est Grand Temps » ! Autant d’œuvres nées par la magie du temps, par la force de l’imaginaire et la découverte de pratiques artistiques ! Au programme : visites du lieu, ancien négoce de charbon –– exposition collective des plasticien⸱nes et artistes visuels de la Villa – ateliers autour des oeuvres. Vernissage vendredi 15 septembre à 18h : ouverture de l’exposition et concert.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre: entrée libre de 14 à 18h. Plus d’infos sur www.villamaisdici.org. Villa Mais d’Ici 77 rue des Cités 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 41 57 00 89 http://www.villamaisdici.org https://www.facebook.com/alavilla.maisdici [{« link »: « http://www.villamaisdici.org »}] Installée depuis novembre 2003 au cœur d’Aubervilliers (93), dans le quartier Villette-Quatre-Chemins, la Villa Mais d’Ici est un pôle de création pluridisciplinaire.

Elle accueille en résidence des associations culturelles des compagnies de spectacle vivant et d’art visuel.

Une programmation régulière, ouverte sur le quartier et impliquant les habitants, participe au renforcement du lien social. M7 Aubervilliers-Pantin-Quatre-Chemins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

