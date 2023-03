Découverte des artisans d’art de la Villa Mais d’Ici Villa Mais d’Ici, 31 mars 2023, Aubervilliers.

Dinandier, costumière, maroquinière, accessoiristes de spectacles, fabricants de marionnettes, fabricants de luminaires…

Pendant les Journées Européenne des Métiers d’Art 2023 « Sublimer le quotidien« , vous aurez la chance de pousser les portes d’un lieu insoupçonné fourmillant de multiples talents et corps de métiers :

La Villa Mais d’Ici à Aubervilliers.

Lieu de création où se côtoient de nombreux métiers d’art :

Dinandier, luthier, maroquinière, costumière, accessoiristes de spectacles, fabricants de marionnettes…

Des visites d’ateliers :

Magali, Castellan, costumière, accessoiriste pour le théâtre et le spectacle, La Fine Compagnie, fabricant et réparation de marionnettes, Léa di Gregorio, costumière de spectacle, Zoé peau de vache, maroquinière, Chaaban Mesbah, fabricant de luminaires.

Des démonstrations et initiations :

A la dinanderie avec Marc Guillermin, dinandier, sculpteur, fabricant de luminaires.

Mais aussi découvrir les marionnettes des Grandes Personnes et bien d’autres artisans et artistes qui ouvriront les portes de leurs ateliers et partageront leur technique et leur savoir-faire.

À la Villa Mais d’Ici, dès la porte franchie, c’est le quotidien sublimé !

À propos du lieu :

Dès ses débuts, la Villa Mais d’Ici s’affirme comme un lieu de création et d’expérimentation pour le spectacle vivant transdisciplinaire. Les artistes et les compagnies veulent forger un outil pérenne qui, de la production aux répétitions en passant par la construction, permettant d’élaborer une œuvre dans son entièreté.

Constituée en association loi 1901, la Villa Mais d’Ici conclut un bail commercial avec un propriétaire privé et ses successeurs, qui accompagnent le lieu et son développement depuis 2003.

Laboratoire politique où se frottent différents regards et pensées, la Villa Mais d’Ici vit par et pour ses artistes résident.e.s. Représenté par un conseil d’administration formé de 15 co-président.e.s élu.e.s tous les deux ans, le collectif reste seul décisionnaire de la direction du projet, soutenu dans son application par l’équipe de salariés.

Ce sont aujourd’hui 50 structures locataires, soit environ 200 personnes qui occupent la Villa Mais d’Ici. Les 4 salles de répétitions s’ouvrent, en outre, à plus d’une centaine d’équipes extérieures par an. La Villa Mais d’Ici fonctionne à 70% en autofinancement et à 30% avec les subventions de partenaires publics.

Si la Villa Mais d’Ici est avant tout un lieu de création, elle s’est attachée dès ses premiers pas à vivre avec l’extérieur, le dehors, la rue et les gens qui s’y trouvent. Nombre de résidents pratiquent leur(s) art(s) en espace public et au contact de différentes personnes avec qui s’inventent des cadres d’ateliers transversaux où s’abolissent les notions d’art majeur et d’art mineur, où s’horizontalisent le rapport entre faiseurs et regardeurs, où se partagent l’action et la création…

La Villa, avec la complicité des partenaires de terrain (structures d’insertion, structures socio-culturelles, associations…) accueille ou porte, au-delà de ses murs, des expériences artistiques de différents types, intergénérationnelle et pluridisciplinaire ; Vill’Ateliers, visite scolaire, stage, ou bien encore chantier participatif.

Forts de cette ouverture au monde et du foisonnement des savoir-faire, les artistes de la Villa Mais d’Ici organisent régulièrement des évènements gratuits et ouverts à tou.te.s. Exposition annuelle, sorties de résidence, carte blanche, vide-greniers artistiques, Journée Européenne du Patrimoine et du Matrimoine, sorties de résidence ; autant d’occasions d’ouvrir le portail rouge, de transformer les espaces et d’y entremêler divers gestes artistiques (installations visuelles, concerts, performances, spectacles participatifs …) ; autant d’occasions de croiser les regards, de se rencontrer, de se nourrir ensemble.

Villa Mais d'Ici 77, rue des Cités 93300 Aubervilliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

