Visite commentée du Parc de la Villa Louvière

Montluçon Visite commentée du Parc de la Villa Louvière Villa Louvière Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon. Visite commentée du Parc de la Villa Louvière 16 et 17 septembre Villa Louvière Le parc de la Villa Louvière vous offre un harmonieux compromis entre Jardin à la Française et Jardin à l’Anglaise. Découvrez l’histoire insolite de ce lieu plein de charme.

Rendez-vous devant l’entrée du Château. Villa Louvière Avenue du Cimetière de l’Est, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

