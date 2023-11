Michèle Raybaud Villa Louise Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Michèle Raybaud
Dimanche 5 novembre, 17h00
Villa Louise
Récital de piano

Villa Louise
6 traverse Pey
13007 Marseille

Michèle Raybaud a appris à jouer du piano à l’âge de 10 ans.

Elle poursuivra ses études musicales au conservatoire de Marseille, elle obtiendra le premier prix du conservatoire puis le premier grand prix de perfectionnement et virtuosité dans la classe d’André Audoli.

Par la suite elle suivra les conseils de Pierre Sancan, Yvonne Lefeburre et Pierre Barbizet. Ce dernier lui fera l’honneur de lui confier une classe dès la création de la « Cité de la Musique » de Marseille.

Tout en assumant une carrière pédagogique, elle se produira régulièrement en duo surtout à deux pianos avec différents partenaires.

Dimanche, elle vous proposera un programme romantique autour du 19ème siècle, de Beethoven à Rachmaninov

Tarif : 15 euros, gratuit pour les moins de 18 ans

Réservation au 06 14 31 59 55

