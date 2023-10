quatuor Barbara Song Villa Louise Marseille, 15 octobre 2023, Marseille.

quatuor Barbara Song Dimanche 15 octobre, 17h00 Villa Louise 15€

dimanche 15 octobre à 17h

En première partie chansons de Barbara, Brel et en seconde partie musiques et chants sud américains par le quatuor Barbara Song.

Chant et percussions: Mireille Picone

Chant et flûte andine: Manuel Arias

violoncelle: Frederic Dehan

Piano: Sandrine Rossignol

Villa Louise 6 traverse Pey 13007 Marseille

Tarif : 15 euros

Réservation au 06 14 31 59 55

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Villa Louise 6 Traverse Pey, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 31 59 55 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00