Concert de Fumie Hihara, chant et koto, harpe japonaise Villa louis Lion-sur-Mer, 16 septembre 2023, Lion-sur-Mer.

Concert de Fumie Hihara, chant et koto, harpe japonaise 16 et 17 septembre Villa louis 10€, 3€ enfants, 8€ adhérents Villa Louis.

Musicienne japonaise maitre de Koto et de Shamizen pour un récital consacré cette année à la musique japonaise et française à la fin du XIXe siècle.

https://youtu.be/gr-oCIRSckM

Musicienne précoce diplomée à 17 ans de l’Université des Beaux-Arts et de Musique de Tokyo, Fumie Hihara appatient à une école de Koto rarement entendu en Europe.

La Villa Louis monument construit entre 1864 et 1903 par l’architecte Jean-Alexandre Navarre et le céramiste Alexandre Bigot est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monument historiques pour ses céramiques art nouveau inspirée de la faune et la flore marine.

Pensez à réserver vos places !

Villa louis 4 rue Joseph Pasquet, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 70 68 78 08 https://www.facebook.com/Villa-Louis-491427117563349/ https://www.instagram.com/la_villa_louis/ [{« type »: « email », « value »: « lesamisdelavillalouis@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 68 78 08 »}] [{« data »: {« author »: « Fumie Hihara Official SIte », « cache_age »: 86400, « description »: « Fumie HIHARA nFumie Hihara joue le koto et le shamisen depuis un tru00e8s jeune u00e2ge. Du2019uneu00a0double formation traditionnelle et universitaire, elle est mau00eetre de koto depuis lu2019u00e2ge de 17 ans, et diplu00f4mu00e9e en 1998 de lu2019Universitu00e9 Nationale des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo. Partageant sa vie entre Paris et le Japon, entre vie artistique et enseignement, elle se ru00e9vu00e8le une musicienne innovante et flexible tout autant que respectueuse de la tradition. Elle se propose du2019explorer le potentiel de ces instruments traditionnels afin de nous livrer lu2019expression la plus pertinente du2019une expu00e9rience musicale qui lie le passu00e9 et le pru00e9sent: nombreuses manifestations et concerts en Europe comme au Japon, cru00e9ation du2019oeuvres de compositeurs, enregistrement de 7 disques…nnwww.fumiehihara.com », « type »: « video », « title »: « Fumie Hihara – Koto : La musique traditionnelle japonaise », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/gr-oCIRSckM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=gr-oCIRSckM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCd01qhUbKgBOz4-km3xpGVw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/gr-oCIRSckM »}] Bâtie entre 1860 et 1903, la Villa Louis est inscrite pour son architecture à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Elle présente notamment un important ensemble de grès flammés Art Nouveau inspiré par la faune et la flore marine et réalisés par le céramiste Alexandre Bigot. Casino, résidence privée, pension de famille, le bâtiment à connu plusieurs vies et accueilli des hôtes illustres. en front de mer, parkings à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Jasmin Derome