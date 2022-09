Exposition Villa « Les Roches Brunes », 14 octobre 2022, Dinard.

Villa « Les Roches Brunes » 3 allée des Douaniers 35800 Dinard Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

Exposition « Voir et être vu ».

Du 22 octobre au 6 novembre 2022, de 14h à 18h (Tous les jours sauf le lundi).

L’exposition tente de replonger le spectateur dans l’histoire de la naissance de Dinard tel que nous le connaissons aujourd’hui.

A travers ce titre évocateur, Lydie Chamaret nous rappelle les bases d’une aspiration commune, pensée par ceux qui ont construit, fondé et habité ce Dinard Balnéaire édifié au milieu du XIX ème siècle.

Le caractère éclectique et somptueux de ces architectures inspire l’artiste qui nous dévoile des œuvres originales et contemporaines. Composées de sculptures textiles, de dessins et d’installations, son langage plastique nous amène subtilement à comprendre comment la ville a opéré ses multiples transformations. D’un littoral vierge et sauvage, sous l’influence anglo-saxonne d’abord puis sous celles de l’aristocratie et de la bourgeoisie française, Dinard se magnifie et laisse place au spectaculaire.



Lydie Chamaret