Atelier Blau Villa les lierres Magagnosc, 14 octobre 2023, Magagnosc.

Atelier Blau Samedi 14 octobre, 16h00 Villa les lierres Sur inscription

Exposition dans le jardin de panneaux du service Ville d’art et d’histoire sur la thématique de la villégiature. Arrivée de la visite guidée villégiature à l’Atelier vers 17h : Dégustation de thé à la villa Les Lierres et présentation des projets de l’atelier Blau et Amarante en lien avec la villégiature.

Villa les lierres 13 avenue Pierre Ziller 06130 Grasse Magagnosc 06520 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « villaleslierres@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

Atelier Blau