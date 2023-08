Visite du musée Les Camélias et démonstration de piano pneumatique Villa Les Camélias Cap-d’Ail, 17 septembre 2023, Cap-d'Ail.

Visite du musée de la Villa Les Camélias de 10h30 à 17h30 & Démonstration à 11h et 15h30.

La Villa abrite au rez-de-jardin des objets et d’innombrables clichés datant de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 50, qui immortalisent la vie des Cap d’Aillois : leurs loisirs, leurs fêtes, leurs paysages quotidiens.

Parallèlement à une population locale aux valeurs fortes, la gentry internationale y prenait ses quartiers d’hiver, suivie par de nombreuses personnalités du monde des arts et des lettres.

Collection Ramiro Arrue : Ramiro Arrue fut fécond : les dessins, les peintures, les émaux, les documents issus du fonds d’atelier réunis ici révèlent un univers silencieux, empreint de délicatesse et de majesté. Ramiro Arrue a représenté le Pays Basque sur un mode figuratif où s’immiscent certaines techniques picturales des avant-gardes côtoyées lors de sa formation parisienne dans les années 20.

Les Jardins de la Villa : Dans ce jardin intime et ombragé, plus ou moins sauvage, venez découvrir des oliviers côtoyant des caroubiers centenaires, des mimosas, un jeune Ginko biloba, des arbres de Judée, des bougainvilliers, des camélias et aussi des jasmins odorants.

L’Exposition « Luxuriance végétale » de l’artiste Haydée Otero sont des œuvres peintes et dessinées assorties de collages, présentées au premier étage du musée. Les plantes du bassin méditerranéen et les motifs forment des arabesques poétiques et tracent les contours d’un univers joyeux, luxuriant et fécond, qui à l’image de la nature, est un perpétuel jaillissement !

Villa Les Camélias 17 avenue Raymond Gramaglia 06320 Cap d’Ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

ville de Cap d’Ail