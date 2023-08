Visite commentée de l’exposition No-Made « FATRAS » Villa le Roc Fleuri Cap-d’Ail, 17 septembre 2023, Cap-d'Ail.

Visite commentée de l’exposition No-Made « FATRAS » Dimanche 17 septembre, 14h00 Villa le Roc Fleuri Sur inscription

Pour cette 23ème et dernière édition de no-made au Roc Fleuri et en conclusion de cette aventure le thème est FATRAS.

Celui-ci évoque toute la complexité, la diversité, l’ouverture et la stratification de no-made. Un fatras est un poème à forme fixe datant du Moyen Âge et ayant disparu avec le début de la Renaissance.

Villa le Roc Fleuri 23 Avenue du Docteur Onimus 06320 Cap-d’Ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0493780233 »}, {« type »: « email », « value »: « evenements@cap-dail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

ville de Cap d’Ail