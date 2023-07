Visite libre de la villa Le Chardenois à Longchamp Villa Le Chardenois Longchamp, 16 septembre 2023, Longchamp.

La faïencerie de Longchamp a été pendant plus de 150 ans le cœur du petit village du même nom. Elle a dû fermer ses portes à l’aube du XXIe siècle, mais a laissé derrière elle des traces bien vivantes que sont le lycée Henri Moisand, l’association Longchamp d’Antan et la villa Le Chardenois. Celle-ci fut construite en 1920 par Gaëtan Moisand, alors président de la faïencerie, tant pour héberger sa nombreuse famille que pour accueillir avec faste ses plus gros clients (Galeries Lafayette, Printemps, Bon Marché, Belle Jardinière, Samaritaine).

Villa Le Chardenois 11 rue de Laubenheim 21110 Longchamp Longchamp 21110 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 06 08 55 37 88 Cette maison de fabrique a été construite en 1921 par Gaëtan Moisand, alors président de la SA des Faïenceries de Longchamp, dans le but d'héberger sa nombreuse famille et de recevoir avec faste ses clients les plus importants (Galeries Lafayette, Printemps, Samaritaine, Belle Jardinière, etc.). Son architecture et sa décoration intérieure sont typiques des années 1920. Une série de quatre vitraux retrace l'histoire de sites réputés pour leur rôle dans les métiers de la poterie et de la céramique. accès par la route seulement. Parking au centre du village.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

