Visitez la Villa du Caruhel (Etables-sur-mer) : 1h de visite de la villa et son jardin japonais.

Cette villa a été construite vers 1913 au cœur d'un domaine balnéaire. Elle a été rachetée en 1925 par Fricotelle, fabricant et exportateur dans tout le Commonwealth de papier à cigarettes, qui la fait agrandir. L'ouvrage est confié à l'architecte parisien Jean de La Morinerie, qui en fait une demeure à deux étages dans un style moderniste atténué par des réminiscences néo-classiques.

La décoration, particulièrement soignée, est inspirée de la flore et la faune sous-marine, d’après des dessins de Mathurin Méheut. Les ferronneries d’art réalisées par Edgar Brandt et Raymond Subes, et les mosaïques d’Isidore Odorico recomposent ainsi un monde sous-marin d’un grand réalisme.

Dans le Jardîn japonais serpente une cascade de mosaïques émeraude et noir, réalisé plus tardivement vers 1930 et rappelant le style du parc Guëll. Merci de vous garer dans la rue du Caruhel, et pas dans l’impasse.

