Saint-Yorre Découverte du patrimoine sourcier : Abrest, Hauterive, Saint-Yorre… Villa Larbaud Saint-Yorre Saint-Yorre, 16 septembre 2023, Saint-Yorre. Découverte du patrimoine sourcier : Abrest, Hauterive, Saint-Yorre… Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Villa Larbaud Saint-Yorre Samedi 16 Septembre à 9h : Circuit à vélo (10km environ), avec possibilité de se rendre en voiture ou à pied, sur les différents lieux visités avec commentaires. Durée environ 3h

– 9h : Départ de la Villa Larbaud à Saint-Yorre

-11h : point rencontre commun avec le circuit patrimoine organisé par la municipalité d’Abrest dans le centre bourge d’Abrest.

-12h30 : apéritif offert par Terres d’Eaux et de Patrimoine, au parc Larbaud à Saint-Yorre.

Possibilité de pique-nique au parc Larbaud (abri prévu en cas de mauvais temps) Samedi 16 Septembre à 14h : Cricuit à vélo (5km environ) entre Saint-Sylvestre-Pragoulin et Saint-Priest-Bramefant, avec possibilité de se rendre en voiture ou à pied, sur les différents lieux visités avec commentaires. Durée prévisible entre 2h et 3h. Villa Larbaud Saint-Yorre Avenue de Vichy 03270 Saint-Yorre Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

