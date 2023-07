Villa Belle époque « La sapinière » Villa La Sapinière Évian-les-Bains Catégories d’Évènement: Évian-les-Bains

Haute-Savoie Villa Belle époque « La sapinière » Villa La Sapinière Évian-les-Bains, 16 septembre 2023, Évian-les-Bains. Villa Belle époque « La sapinière » 16 et 17 septembre Villa La Sapinière entrée libre Découvrez un site d’exception, classé Monument Historique, en bordure de lac et l’histoire singulière de la fondation Jean Foa à LADAPT 74. Accès libre au parc et à la villa.

Informations : Valérie DELONG – 04 50 83 19 00 – delong.valerie@ladapt.net Villa La Sapinière 20, avenue de Noailles Evian-les-Bains Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 83 19 00 http://www.ladapt.net/etablissement-ladapthaute-savoie.html [{« link »: « mailto:delong.valerie@ladapt.net »}] La Sapinière est une maison de style florentin (inspirée de la villa Médicis pour sa façade arrière) de la fin du XIXe siècle, dans un parc de 2 ha qui borde le lac Léman. Intérieur avec des sculptures de Rodin, escalier monumental (bronzes de Georges Gardet), salle de billard Art Nouveau avec des peintures de Jules Chéret. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Ville d'Evian

