Danielle Sainte Croix et Joelle Michelini Villa la Perle Blanche Marseille, dimanche 28 janvier 2024.

Danielle Sainte Croix et Joelle Michelini ♫RECITAL PIANO VOIX♫ Dimanche 28 janvier, 17h00 Villa la Perle Blanche 15 / 10€ / Gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

Récital de piano et Voix avec Danielle Sainte Croix et Joelle Michelini

Un récital qui comportera des oeuvres de Verdi, Puccini, Bizet, Strauss…

Née à Marseille, Joëlle Michelini part aux Etats-Unis, où elle étudie le chant à Los Angeles avec Derek Graydon et Ria Ginster.

Finaliste de nombreux concours d’opéra, elle remporte notamment les premiers prix des concours de Los Angeles, Alès, Vinas et Rieumes.

En France et aux Etats-Unis, elle participe à de nombreux spectacles d’opéra, d’opérette et de comédie musicale.

Elle a notamment interprété les rôles de Marguerite de Faust (Opéra comique de Los Angeles), Gilda de Rigoletto (West End opera), Suzanne des Noces de Figaro (Maverick Opera, Musetta de La Bohème ou Violetta de La Traviata (opera d’Anka, Turquie).

Après une formation initiale au Conservatoire de Musique de Marseille, où elle obtient un premier prix de virtuosité de piano et un premier grand prix de la ville de Marseille, Danièle SAINTE-CROIX intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle y obtient une première médaille en formation musicale et en déchiffrage piano, et les premiers prix d’harmonie, de contrepoint, de fugue et d’accompagnement au piano.

Entrée 15€ Réduit 10€ Gratuit pour les moins de 16 ans

Réservation au 06 14 31 59 55

Dans les salons de la villa Perle Blanche

10 avenue Ambroise Paré

13008 Marseille

Dégustation de chocolat chaud offerte après le concert

Villa la Perle Blanche 10 avenue Ambroise Paré 13008 Marseille. Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 31 59 55 »}]