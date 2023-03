Roland Ferrandi Villa la Perle Blanche Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Roland Ferrandi Villa la Perle Blanche, 16 avril 2023, Marseille. Roland Ferrandi Dimanche 16 avril, 17h00 Villa la Perle Blanche 15€ Roland Ferrandi nous invite à un voyage musical en Méditerranée avec guitare, chant et « cetera » (cistre de Corse) à travers un répertoire traditionnel Corse et Napolitain.

Il nous offre un répertoire tantôt festif, tantôt profond qui évoque ces superbes « couleurs de Méditerranée » .

Avec la « cetera » : le cistre de la tradition Corse, la guitare ainsi que le chant, il nous fait découvrir des mélodies qu’il a arrangées et celles qu’il a lui-même composées.

PAF : 15 euros

Un chocolat chaud sera offert après le concert.

PAF : 15 euros

Un chocolat chaud sera offert après le concert.

Résa au 06 14 31 59 55 Villa la Perle Blanche 10 avenue Ambroise Paré 13008 Marseille.

2023-04-16T17:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:30:00+02:00

