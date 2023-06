Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Saint-Pair-sur-Mer Visite guidée de la villa « la Croisette » Villa La Croisette Saint-Pair-sur-Mer, 16 septembre 2023, Saint-Pair-sur-Mer. Visite guidée de la villa « la Croisette » Samedi 16 septembre, 10h00, 15h00 Villa La Croisette Durée 1h, 6 pers. max, départs des visites à 10h, 11h, 15h et 16h. Venez découvrir la villa « la Croisette ». Villa typique de l’architecture balnéaire, l’une des premières, construite en 1850. Une maison massive, ornée en façade d’une multitude de matériaux : granit, faïence, brique, pierre… Villa La Croisette Rue Saint-Michel, 50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « officeculturel@saintpairsurmer.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 70 60 41 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

