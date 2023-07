Conférence sur Maurice Utrillo et son oeuvre Villa la Bonne Lucie Le Vésinet Catégories d’Évènement: Le Vésinet

Yvelines Conférence sur Maurice Utrillo et son oeuvre Villa la Bonne Lucie Le Vésinet, 16 septembre 2023, Le Vésinet. Conférence sur Maurice Utrillo et son oeuvre Samedi 16 septembre, 14h00 Villa la Bonne Lucie gratuit, entrée libre Conférence sur Maurice Utrillo et son oeuvre, qui vécut au Vésinet les 18 dernieres années de sa vie dans sa maison » La Bonne Lucie ».

Animée par des bénévoles de la société d’histoire du Vésinet. Villa la Bonne Lucie 18 route des Bouleaux 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

