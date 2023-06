FORMIDALPES- ADOS VILLA JEANNE D’ARC La Clusaz, 8 juillet 2023, La Clusaz.

FORMIDALPES- ADOS 8 – 18 juillet VILLA JEANNE D’ARC 898 € (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Village conviviale et familiale de Savoie, La Giettaz prend place entre Megève et La Clusaz, en plein cœur du massif des Aravis. Située sur la route des Grandes Alpes.

• PARIS 596 km

• ANNECY 44 km

• ALBERTVILLE. 27 km

• SALLANCHES 17 km

Située au centre du village de La Giettaz, la Villa Jeanne d’Arc est un ancien hôtel, construit au début du siècle. Il propose une capacité totale de 155 places pour 3.200 m² dans le plus grand confort, l’ensemble des chambres étant limitée à 3 ou 4 places, toutes équipées de sanitaires individuels. Mais encore, 5 salles d’activités, 3 grandes salles à manger, vaste espace extérieur… .

Une implantation agréable et confortable… Une foule de possibilités pour une multitude de séjours différents… Alors pourquoi ne pas construire « UN » séjour unique où les jeunes pourront bénéficier de toutes les richesses de cette belle région : sport, découverte et nature… Sans oublier les trésors des colos : veillées, activités, animations et fun…

Rafting – Une embarcation pneumatique insubmersible pour descendre de manière sportive un cours d’eau riche en sensations. ( 1 séance)

Canyoning – sport de pleine nature apparenté à la spéléologie, à la randonnée pédestre, à l’escalade et à l’alpinisme d’une part, et aux sports d’eaux vives d’autre part : Un sensationnel 360° ( 1 séance)

Via Ferrata – Prendre de la hauteur au fil des branches ou des rochers sur des installations fun, amusantes et sécurisées (1 séance ).

Trotinette de Descente – Descente “facile” sur pistes forestières à partir du haut des remontées mécaniques. Plaisir sympa et accessible (1 séance).

Piscine – sortie à l’espace aquatique de MEGEVE : au programme bassin ludique, pentagliss, tobbogan… ( 2 sorties)

Escalade Aventutre – C’est sous la forme d’ateliers que se présente ce parcours aventure unique en son genre pour survoler de toutes les manières le canyon du Nant Rouge en contre bas. On y retrouve des ponts, des passerelles, des tyroliennes (jusqu’à 160m de long et 45m de haut) mais aussi, et c’est là que la différence se fait, de la VIA FERRATA, via corda, main courante, chemin de chèvres. (1 séance).

Journée Olympiades – Les jeunes, répartis par équipes, pourront s’affronter autour d’épreuves sportives aussi fun que variées : flag, ultimate, curling humain, relais, ping-pong, badminton… Une cérémonie accompagnée d’un repas montagnard clôturera cette journée.

TOP VEILLEES Un programme varié et adapté…

– Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité…

– Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité..

. – Camp trappeur:N’oubliez pas votre duvet!

VILLA JEANNE D’ARC 2053, route du Col des Aravis 73590 LA GIETTAZ La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.compagnons.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 73 41 41 »}, {« type »: « email », « value »: « cjh@compagnons.asso.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T08:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-18T00:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:30:00+02:00

découverte milieu

cjh