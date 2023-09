La naissance de l’industrie cimentaire dans le Boulonnais Villa Huguet Boulogne-sur-Mer, 14 octobre 2023, Boulogne-sur-Mer.

La naissance de l’industrie cimentaire dans le Boulonnais Samedi 14 octobre, 16h00 Villa Huguet dans la limite des places disponibles

Conférence par Marine Bourgault, historienne de l’architecture et du patrimoine

» La naissance de l’industrie cimentaire dans le Boulonnais »

Une innovation locale au service des grandes réalisations architecturales du XIXe et début du XXe siècle.

Cette conférence présente le résultat des recherches du projet CASSIS. Ce projet d’étude lancé en 2019 vise à connaître les caractéristiques techniques des ciments fabriqués dans le Boulonnais pendant le XIXe siècle. L’objectif est de comprendre ces ciments anciens afin de proposer des protocoles de restaurations adaptés des bâtiments construits avec ce matériau révolutionnaire.

Plus largement, ces recherches menées conjointement avec le Laboratoire de Recherches des Monuments Historiques, ainsi que l’IMT-Lille-Douai, ont permis d’approfondir nos connaissances sur l’histoire industrielle du Boulonnais. Ainsi, nous avons pu mettre en avant le fait que Boulogne-sur-Mer peut être considéré comme un berceau majeur de la fabrication du ciment en France. Ces ciments connaîtront une renommée nationale et internationale. Ils seront utilisés pour les fondations de la tour Eiffel, pour la construction du canal de Suez ou encore pour les travaux Haussmanniens.

Mon intervention exposera donc le volet historique du projet CASSIS, en vous présentant la genèse de cette nouvelle industrie, son expansion, ainsi que son impact sur la modernisation de la France en cette fin du XIXe siècle.

Venez découvrir l’âge d’or des cimenteries du Boulonnais. »

Villa Huguet 115 boulevard Eurvin Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03.91.90.02.95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

Archives du Monde du travail – Roubaix