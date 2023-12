VISITE GUIDEE – LE TOUR DU PORT Villa Huguet – 115 Boulevard Eurvin Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais VISITE GUIDEE – LE TOUR DU PORT Villa Huguet – 115 Boulevard Eurvin Boulogne-sur-Mer, 6 janvier 2024, Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Début : 2024-01-06

fin : 2024-01-06 . LE TOUR DU PORT- durée 1h30

Flânez autour du premier port de pêche de France pour découvrir son histoire au fil des siècles, les bassins et les bâtiments qui l’environnent.

Rdv devant les étals à poissons, près des géants Batisse et Zabelle, quai Gambetta

Tarifs/Réservations : Visites Guidées : 5 €

Billetterie uniquement auprès de l’Office de Tourisme

30 rue de la Lampe, Boulogne-sur-Mer .

Villa Huguet – 115 Boulevard Eurvin

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-11-22 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Autres Code postal 62200 Lieu Villa Huguet - 115 Boulevard Eurvin Adresse Villa Huguet - 115 Boulevard Eurvin Ville Boulogne-sur-Mer Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Villa Huguet - 115 Boulevard Eurvin Boulogne-sur-Mer Latitude 50.726432 Longitude 1.599817 latitude longitude 50.726432;1.599817

Villa Huguet - 115 Boulevard Eurvin Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-sur-mer/