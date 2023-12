VISITES GUIDEES – L’HOTEL DE VILLE Villa Huguet, 115 Boulevard Eurvin Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-26 . L’HÔTEL DE VILLE – durée 1h30

Accolé au beffroi, l’hôtel de ville est construit en 1734, agrandi au 19e siècle et dans les années 1930. Découvrez son histoire, son architecture et les salles d’apparat.

Rendez vous devant l’Hôtel de Ville place Godefroy de Bouillon

Tarifs : 5 €

Billetterie uniquement auprès de l’Office de Tourisme, 30 rue de la Lampe, Boulogne-sur-Mer .

Villa Huguet, 115 Boulevard Eurvin

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

