Atelier de production de champignons Villa hélène Beaumont-du-Lac, 16 décembre 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Tous les samedi après-midi, visite et découverte de la champignonnière, préparation du substrat, lardage du mycélium, fabrication du contenant.

Dégistation conviviale.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00.

Villa hélène

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every Saturday afternoon, visit and discover the mushroom farm, prepare the substrate, fatten the mycelium, make the container.

Convivial tasting

Todos los sábados por la tarde, visita y descubre la granja de setas, prepara el sustrato, engorda el micelio, elabora el recipiente.

Degustación convivial

Jeden Samstagnachmittag: Besuch und Entdeckung der Champignonzucht, Vorbereitung des Substrats, Spicken des Myzels, Herstellung des Behälters.

Gesellige Verkostung

