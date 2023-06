Gillet, trajectoires d’une aventure industrielle / Partie 1 Villa Gillet Lyon, 1 juillet 2023, Lyon.

Gillet, trajectoires d’une aventure industrielle / Partie 1 Samedi 1 juillet, 10h00 Villa Gillet GRATUIT, sur inscription, public adulte

Avant d’être associé à la Maison Européenne et Internationale des écritures contemporaines qui occupe l’une de ses propriétés, le nom de Gillet évoquait une famille d’industriels reconnus, fondateurs d’un empire de la chimie et du textile. Découvrez à vélo le premier épisode de cette grande aventure, des modestes teinturiers sur les bords de Saône à la plus grande usine villeurbannaise.

Départ à la Villa Gillet, parc de la Cerisaie, Lyon

Bonne pratique du vélo en milieu urbain nécessaire (trajet 10km aller environ). Apporter son propre vélo

Villa Gillet parc de la Cerisaie, Lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/gillet-trajectoires-dune-aventure-industrielle-partie-1_010723/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T12:30:00+02:00

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T12:30:00+02:00

balade visite

Le Rize