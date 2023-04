Imaginer d’autres mondes Villa Gillet Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Imaginer d’autres mondes Villa Gillet, 13 mai 2023, Lyon. Imaginer d’autres mondes Samedi 13 mai, 18h00 Villa Gillet 5€ / Gratuit (pour les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux) Pol Guasch (Napalm dans le cœur, La Croisée, 2022, trad. Marc Audi) et Julia von Lucadou (Sauter des gratte-ciel, Actes Sud, 2021, trad. Stéphanie Lux) inventent des mondes dystopiques dont certains mécanismes nous semblent terriblement familiers. Enfermés dans un univers post-apocalyptique où règne le totalitarisme ou bien dans une société axée sur la performance, leurs protagonistes se mettent pourtant à la recherche de liberté et d’amour. Villa Gillet 25 rue Chazière Lyon 69004 Serin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://villagillet.mapado.com/event/190542-imaginer-dautres-mondes-pol-guasch-julia-von-lucadou »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

