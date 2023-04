Remise du Prix littéraire des jeunes européens Villa Gillet Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Remise du Prix littéraire des jeunes européens Villa Gillet, 12 mai 2023, Lyon. Remise du Prix littéraire des jeunes européens Vendredi 12 mai, 14h30 Villa Gillet Gratuit sur réservation Sélectionnée parmi 27 ouvrages représentant chaque pays de l’Union européenne, Julia von Lucadou se verra remettre le prix de l’édition 2023 dans la catégorie “auteur européen traduit en français” pour son roman Sauter des gratte-ciels (Actes Sud, 2021, trad. Stéphanie Lux) à la villa Gillet. Villa Gillet 25 rue Chazière Lyon 69004 Serin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.villagillet.net/evenement/remise-du-prix-litteraire-des-jeunes-europeens/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T14:30:00+02:00 – 2023-05-12T17:00:00+02:00

2023-05-12T14:30:00+02:00 – 2023-05-12T17:00:00+02:00 Littérature Julia von Lucadou Guido Schiefer

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Villa Gillet Adresse 25 rue Chazière Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Villa Gillet Lyon

Villa Gillet Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

