Les mille fils qui nous relient. Rencontre avec Ubah Cristina Ali Farah et Felwine Sarr Villa Gillet, 9 mai 2023, Lyon. Les mille fils qui nous relient. Rencontre avec Ubah Cristina Ali Farah et Felwine Sarr Mardi 9 mai, 19h00 Villa Gillet 5€ et gratuit pour les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux L’écrivain sénégalais Felwine Sarr est tout à la fois économiste, éditeur, essayiste, professeur d’études francophones, et l’auteur de nombreux essais sur la place de l’Afrique, les réponses qu’il peut apporter aux défis contemporains, et la politique relationnelle qui nous permet d’habiter le monde aujourd’hui. Ubah Cristina Ali Farah, poétesse et romancière italo-somalienne explore dans ses livres les trajectoires d’exilés et retisse les liens suspendus par des décennies d’exils. Ensemble, ils dialoguent autour de leurs livres récents (Les Lieux qu’habitent mes rêves, Gallimard, 2022 et Madre Piccola, Zulma, 2023) et de tout ce qui s’y joue autour de la question du lien : les liens sociaux et générationnels, les récits et mémoires à consigner, les rites et rituels de la transmission. Villa Gillet 25 rue Chazière Lyon 69004 Serin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://villagillet.mapado.com/event/189429-les-mille-fils-qui-nous-relient-felwine-sarr-ubah-cristina-ali-farah »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

