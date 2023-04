Littérature Live – Festival international de littérature de Lyon Villa Gillet, 9 mai 2023, Lyon.

Lisez curieux ! La littérature est vivante.

Certains auteurs viennent pour la première fois en France, d’autres étaient inconnus jusqu’à hier : l’équipe de la Villa Gillet, les libraires, médiathécaires, étudiants et lycéens associés au festival les ont lus pour vous et vous invitent à entrer en terra incognita pour quelques jours. Des rencontres, une scène poétique, des grands dialogues, des lectures découverte, mais aussi des ateliers d’écriture et de traduction, des séances d’écoute et des émissions de radio, partout dans la ville.

Entrez dans le dialogue, osez comparer !

Pendant six jours, quarante auteurs vous donnent rendez-vous à la Villa Gillet et dans les lieux partenaires de la Métropole, venus de Syrie, d’Irlande, d’Argentine, du Sénégal, d’Ukraine et du monde entier… entrez avec eux dans les mondes sur lesquels ouvrent leurs livres, aussi divers que les langues, les styles et les questions qui les traversent.

Chaque époque se pense dans ses récits, habitons pleinement la nôtre.

Comment habiter le monde, poétiquement et politiquement ? Comment transmettre ce qui traverse et qui structure nos mémoires, nos identités et nos consciences générationnelles ? Comment, par le récit et le langage, articuler ce qui nous relie, en comblant les manques de l’histoire officielle, les violences de l’histoire, ou l’invisibilité de certains destins ? Comment décrire notre rapport au paysage, que ce soit celui du pays natal ou celui qui nous entoure et nous préoccupe aujourd’hui ?

Villa Gillet 25 rue Chazière Lyon 69004 Serin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Littérature Joli Mois de l’Europe

Festival International de Littérature de Lyon