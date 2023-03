Découverte de la sérigraphie végétale Villa Ghis – Association Fauvelles 47 Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

La nature est notre muse, respectons-la ! C’est la philosophie d’AVA Paris, maison d’édition textile éco-bienveillante pour l’intérieur, créée en janvier 2019.

Les motifs imaginés à l’atelier sont imprimés à la main sur du lin français ou européen, avec des coloris végétaux subtils et reflètent le geste du créateur.

AVA Paris propose des séries limitées ainsi qu’une collection de produits finis, et anime des workshops pour les particuliers ou les professionnels afin de les sensibiliser à sa démarche.

Découvrez comment se grave un cadre à la main ou avec un typon.

Le choix des encres : encres végétales, impression aux mordants, ou avec un liant Oeko-Tex. Comment extraire la molécule colorante d’une plante.

Démonstration d’impression.

Accès sur rendez-vous uniquement. Réservations à l'adresse : catherine@avaparis.fr

