Il existe plusieurs techniques de tissage : avec un métier à tisser (pour les étoffes) ou sans métier à tisser (pour les rubans) tel le tissage aux tablettes. Cette forme de tissage, requérant peu de moyens et peu de place, s’est développée à partir de l’âge du fer.

Cette méthode, également appelée aux plaquettes ou aux cartons, permet de tisser des rubans. Les tablettes généralement carrées et percées de 4 trous étaient en os, ivoire, corne, bois ou en cuir durci. Les rubans ainsi tissés avaient un rôle pratique ou ornemental. Les couleurs employées, la nature des fibres, la complexité du motif et l’insertion de fils métalliques déterminaient le rang social du porteur.

Actuellement, il n’existe aucune publication en langue française sur cette technique. Taifali s’appuie sur des recherches scandinaves et anglo-saxonnes pour présenter au public cette technique de tissage.

Participez à un atelier avec « Les Taifali », qui vont vous présenter les différentes formes de tissage (aux peignes, aux plaquettes et au doigts) et de rubans tissés. Atelier ouvert au public adultes et enfants de fabrication de d’échantillons de feutre (pendant toute la prestation).

Villa gallo-romaine 25 rue des tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 19 53 84 90 La villa gallo-romaine, en cours d’étude, située au cœur du village de Saint-Saturnin-du-Bois, émerge de terre et dévoile peu à peu son histoire. Depuis 2008, année de sa découverte, le site archéologique n’en finit pas de livrer des trésors de connaissance aux archéologues, ainsi qu’aux nombreux visiteurs. À l’origine un projet de lotissement, elle se transforme en chantier de fouilles archéologiques ouvert aux bénévoles et au public, pour des visites, des ateliers découvertes et des manifestations culturelles.

