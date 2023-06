Visites guidées d’un site archéologique Villa gallo-romaine Saint-Saturnin-du-Bois, 16 septembre 2023, Saint-Saturnin-du-Bois.

Visites guidées d’un site archéologique 16 et 17 septembre Villa gallo-romaine 3 €. Gratuit -10 ans. Entrée libre.

Le site débute son occupation dès Ier siècle de notre ère. Dans la première moitié du IIe siècle, une villa gallo-romaine est aménagée, dotée d’un bâtiment résidentiel destiné au propriétaire et à sa famille , la pars urbana (salle de réception, thermes privés, péristyle et atrium…), et de bâtiments d’exploitation pour le fonctionnement du domaine agricole, la pars rustica. Cet établissement rural est voué à l’agriculture et à l’élevage comme en témoignent les restes d’animaux mis au jour, les outils métalliques et les bâtiments. Le complexe devait abriter 100 à 200 personnes durant l’antiquité. Un important habitat du haut Moyen Âge succède à l’occupation antique.

Venez découvrir ce site archéologique, chargé d’histoire, au cours d’une visite guidée en compagnie de médiatrices et médiateurs culturels.

Villa gallo-romaine 25 rue des tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 19 53 84 90 La villa gallo-romaine, en cours d’étude, située au cœur du village de Saint-Saturnin-du-Bois, émerge de terre et dévoile peu à peu son histoire. Depuis 2008, année de sa découverte, le site archéologique n’en finit pas de livrer des trésors de connaissance aux archéologues, ainsi qu’aux nombreux visiteurs. À l’origine un projet de lotissement, elle se transforme en chantier de fouilles archéologiques ouvert aux bénévoles et au public, pour des visites, des ateliers découvertes et des manifestations culturelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

