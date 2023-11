ATELIER JEUX ROMAINS VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin, 28 décembre 2023, Montmaurin.

Montmaurin,Haute-Garonne

Un atelier pour toute la famille à la découverte des jeux antiques..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . 4 EUR.

VILLA GALLO ROMAINE

Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie



A workshop for the whole family to discover ancient games.

Un taller para toda la familia en el que descubrir juegos antiguos.

Ein Workshop für die ganze Familie, um antike Spiele zu entdecken.

