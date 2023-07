Ateliers participatifs sur le site de la villa gallo-romaine Villa gallo-romaine du Quiou Le Quiou, 15 septembre 2023, Le Quiou.

Ateliers participatifs sur le site de la villa gallo-romaine Vendredi 15 septembre, 09h00 Villa gallo-romaine du Quiou Participation libre sur inscription (avec 15€ d’adhésion pour l’assurance)

Ateliers participatifs encadrés par des professionnels

– pour réaliser un toit en chaume sur une hutte gauloise

– taille à la hâche de pieux en robinier, écorçage, plane sur banc d’âne, épointage, brulage, travail à la tarrière manuelle pour réaliser des trous pour enfoncer à la masse les pieux supports des bancs réalisés dans des troncs de châtaigniers.

Villa gallo-romaine du Quiou Association Pierres Vives Mairie, 22630, Le Quiou Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 83 41 13 http://pierresvives22.over-blog.com [{« type »: « email », « value »: « pierresvives22@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.72.73.3612. »}] Le nouveau numéro de téléphone fixe est celui d’Olivier Leroux, président de l’association Pierres Vives 02 96 83 41 13 / le portable est celui de Béatrice Poissonnier, vice-présidente et responsable des guides 06 85 26 72 05.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

Pierres Vives